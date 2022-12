TTC Wallerfangen : Die Karten waren gut gemischt

Sie belegten die Plätze beim Skatturnier in Wallerfangen (von links): Bernard Paulen, Ottmar Schmidt, Walter Weiler, Kurt Simon und Hans Joachim Alf. Foto: Klaus Eisenbarth​

Wallerfangen Der TTC Wallerfangen richtete in der Walderfingia sein zwölftes Preisskat-Turnier aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach 2013 gewann Walter Weiler erneut das Preisskat-Turnier in der Walderfingia. Die zwölfte Auflage des TTC Wallerfangen fand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt – und das unter keinerlei Pandemie bedingter Einschränkungen. Der Vorstand hatte sich frühzeitig für die Durchführung ausgesprochen und die für den Neustart überraschende Zahl von 64 Teilnehmern gab ihnen recht. In seiner Eingangsrede begrüßte der Vorsitzende des TTC Wallerfangen, Klaus Eisenbarth, die Gäste. Sogar drei Skatspieler aus Kirn hatten, wie auch Spieler aus dem benachbarten Frankreich, den Weg in die Walderfingia gefunden.

Kurz nach 14 Uhr mischten an 16 Vierertischen die Kartengeber das Skatspiel zum Start in die erste Runde. Nach etwas mehr als zwei Stunden war die erste Runde mit 48 Spielen zu Ende und der Rundensieger Ottmar Schmidt bekam zur Belohnung eine Flasche Wein überreicht. Zur zweiten Runde von 48 Spielen starteten die Skatfreunde entsprechend der Ergebnisse aus der ersten Runde.

Die besten Vier spielten an Tisch 1, die vier nächstbesten Spieler an Tisch 2 und so fort. Gegen 19.15 Uhr, also nach gut fünf Stunden, war das letzte Spiel beendet und der Sieger stand fest. Die 2677 Punkte konnte niemand toppen, sodass der „Wiederholungstäter“ Walter Weiler Sieger im Jahr 2022 wurde.