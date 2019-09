Großeinsatz der Polizei : Spezialkräfte stoppen Mann, der seine Mutter in Wallerfangen attackiert

Spezialkräfte stoppen Mann, der seine Mutter in Wallerfangen attackiert

Wallerfangen Mehrere Stunden zieht sich ein Einsatz mit der Polizei in Wallerfangen hin.

Ein Notruf hat am Samstagvormittag (14. September) einen Großeinsatz der Polizei in Wallerfangen ausgelöst. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll nach Angaben einer Behördensprecherin ein Mann seine Mutter in deren Haus mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau flüchtete ins Freie und schlug gegen 10 Uhr Alarm. Die Saarlouiser Polizei ihrerseits rief Spezialkräfte aus Saarbrücken, darunter eine Verhandlungsgruppe, um den mutmaßlichen Angreifer zu besänftigen.