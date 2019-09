Öffentlichkeitsfahndung : Rentner um 5000 Euro erleichtert – Polizei sucht mit Foto nach Betrüger

Wallerfangen Täter nutzte Fahrlässigkeit des betagten Mannes schamlos aus.

Und so soll sich der Fall zugetragen haben: Der 80-Jährige hatte bereits am 15. April den Geldbeutel samt EC-Karte auf dem Parkplatz eines Wallerfanger Supermarktes verloren. Der Täter fand ihn und nutzte schamlos die Karte für seine unrühmlichen Zwecke aus. Denn gleich an mehreren Geldautomaten in Saarlouis räumte er das Konto des Opfers ab. So kamen 5000 Euro zusammen, die sich der Betrüger unter den Nagel riss. An Automaten der Sparkasse, der Bank 1 Saar und der Volksbank am Großen markt der Kreisstadt beschaftte er sich, was ihm nicht zustand.