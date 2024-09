Besitzer verspricht Finderlohn Papagei in Wallerfangen entflogen – Wer hat diesen Ara gesehen?

Wallerfangen · In der Saarlouiser Gemeinde Wallerfangen ist am Montag, 23. September, ein Ara mit blau-gelbem Gefieder entflogen. Der Besitzer bittet nun in den Sozialen Medien um Mithilfe bei der Suche.

25.09.2024 , 17:46 Uhr

Foto: Facebook/Yassen Zlikha