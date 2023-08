Freizeit und Kultur Obstausstellung wird im Haus Saargau gezeigt

Der Landkreis Saarlouis biete in Kooperation mit dem Kreisverband der Gartenbauvereine Saarlouis 1919, dem Verein Viezstraße, der Regionalinitiative Ebbes von Hei! und dem Naturpark Saar-Hunsrück eine Obstausstellung in der Naturpark-Infostelle Haus Saargau in Gisingen an.