Am dritten Aventswochenende Schneemann, Karussell und Co. auf Nikolausmarkt in Wallerfangen

Wallerfangen · Der Nikolausmarkt in Wallerfangen lockte trotz Regen zahlreiche Besucher am zweiten Adventswochenende an.

10.12.2023 , 18:18 Uhr

„Immer schön cool bleiben“ riet Schneemann Gustav, der auf Stelzen auf dem Nikolausmarkt in Wallerfangen unterwegs war, den Besuchern. Foto: Jana Rupp

Drei Tage lang verwandelte sich der historische Fabrikplatz in Wallerfangen in ein richtiges Winter-Wunderland. Aus weihnachtlich dekorierten Holz-Hütten verkauften Vereine aus der Gemeinde sowie private Verkäufer ihre handgemachten Produkte. Darunter zum Beispiel Erdbeermarmelade von dem KV Erdbeernarren, handgemachte Holzrentiere vom Förderverein der Grundschule Wallerfangen sowie selbst gebaute Vogelhäuschen vom Verein für Sozialpsychiatrie. Aber auch Schmuck, Honig, Duftlampen und gehäkelte Kuscheltiere gab es zu entdecken.