Kulturbesitz : Neufund: Ein Münzgewicht aus Wallerfangen

Wallerfangen Ein kleiner archäologischer Fund birgt spannende Informationen. Um genau zu sein, ein Münzgewicht, das 2020 in Wallerfangen bei Bauarbeiten gefunden wurde, die das saarländische Landesdenkmalamt archäologisch begleitet hatte.

Das eckige, 1,4 mal 1,4 Zentimeter große, 1,5 Millimeter dicke und 2,92 Gramm schwere Messingplättchen trägt ein Münzbild, das zu sogenannten Klemmergulden, Goldmünzen des Herzogs von Jülich-Geldern aus dem 15./frühen 16. Jahrhundert, passt. Die Rückseite verrät allerdings, dass es in einer Antwerpener Werkstatt des frühen 17. Jahrhundert angefertigt wurde – ein Indiz, dass diese Gulden lange Zeit im Umlauf waren und ihren Weg auch in das Wallerfangen der Frühen Neuzeit gefunden haben, das mit der Saar unmittelbar an einen Handelsweg angebunden war.