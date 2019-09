Verkehr : Ampeln regeln Abfahrt von Autobahn stundenweise

Saarlouis/Wallerfangen Wie die neuen Ampeln an der Autobahnabfahrt Wallerfangen funktionieren – und wann.

An der Wallerfanger Straße (L 170) in Saarlouis sind im Juli und August Ampeln an den Autobahnabfahrten bei Wallerfangen installiert worden. Sie sollen den Verkehrsfluss verbessern und vor allem gefährliche Staus auf der Autobahn vermeiden.