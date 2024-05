Becken seit 2023 geschlossen So steht es um das gebrochene Mehrzweckbecken im Wallerfanger Freibad

Die meisten Becken des Wallerfanger Freibades sind bereits mit klarem Wasser gefüllt und verleiten mit ihrem Geplätscher dazu, sich in dem kühlen Nass zu erfrischen. Doch noch hat das Schwimmbad nicht geöffnet und in einem Bereich herrscht aktuell sogar noch Trockenheit. Es ist das Mehrzweckbecken, das vor allem bei Familien und Nichtschwimmern sehr beliebt ist. Leider konnten Freibad-Besucher das Becken in der vergangenen Saison nicht nutzen, denn kurz vor der Eröffnung entdeckten die Mitarbeiter einen Riss am Rand, der sich wohl im Laufe der Zeit eingeschlichen hatte und eine komplette Sperrung zur Folge hatte.