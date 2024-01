Genossenschaft will gemeinschaftliches Wohnen fördern Innovatives Wohnkonzept soll Jung und Alt zusammenbringen

Für die meisten Menschen, gerade in den ländlichen Gegenden, kommt früher oder später der Moment, an dem sie alleine in ihrem Haus zurückbleiben. Die Kinder ziehen aus, der Ehepartner verstirbt und man kann sich nicht mehr eigenständig um ein bis zu 300-Quadratmeter großes Haus kümmern. Gleichzeitig gibt es auch viele junge Menschen, die Pflege benötigen oder einfach nicht alleine ihren Alltag bewerkstelligen können. Daraus entstand die Idee, barrierefreien, bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu schaffen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.