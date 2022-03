Wallerfangen Sieben Autos wurden am Freitagnachmittag in der Seitertstraße zerkratzt.

In der Seitertstraße in Wallerfangen wurden am Freitag, 18. März, zwischen 15.45 und 16.15 Uhr sieben Autos von Unbekannten zerkratzt. Das hat die Polizei Saarlouis mitgeteilt. Die Autos standen in unmittelbarer Nähe zueinander.