Einsatz : Am Ende kletterte er doch vom Dach

Wallerfangen Der Wohnungsbrand war schneller gelöscht als gedacht. Vorsichtshalber war die Feuerwehr mit voller Stärke angerückt. Aber: Da war noch einer auf dem Dach.

Ein junger Mann hat am Mittwochnachmittag Feuerwehr, Polizei, DRK-Rettungsdienst und Notarzt auf Trab gehalten. Zunächst war ein Wohnhausbrand in der Kirchoffstraße gemeldet, aber rasch gelöscht worden. Der Wohnungsinhaber aber turnte mit freiem Oberkörper und einem Handy bewaffnet auf dem Dach herum. Versuche von Polizei und Feuerwehr, ihn zum Herunterzukommen zu bewegen, schlugen zunächst fehl. Während die meisten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Wallerfangen einrücken konnten, rückte die Polizei mit Verstärkung an. Ihr gelang es schließlich, den jungen Mann herunter zu lotsen. Er befindet sich laut Polizeibericht in einem Krankenhaus.