Ukrainehilfe : Malteser Saarlouis spenden an ukrainische Kollegen

Malteser Saarlouis spenden an ukrainische Kollegen

Die Malteser Wallerfangen übergeben Fahrzeuge an ukrainische Kollegen. Foto: Christian Wirth

Wallerfangen Die Malteser Saarlouis haben sieben Fahrzeuge an ihre ukrainischen Kollegen an der polnisch-ukrainischen Grenze übergeben.

Sieben Fahrzeuge, vom kleinen Pkw bis zum Transporter, konnte Christian Wirth stellvertretend für die Malteser Saarlouis an diesem Tag seinen ukrainischen Kollegen übergeben. Diese werden dringend benötigt, um die vielen Hilfsaufgaben an Ort und Stelle zu bewältigen.

Die Malteser in der Ukraine haben beispielsweise in Ivano-Frankivsk eine Notunterkunft errichtet, in der flüchtende Menschen eine warme Mahlzeit, medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und einen Ort zum Ausruhen finden.