Spende : Maibaumfreunde machen Freude

De Maibaumfreunde Düren übergaben eine 400-Euro-Spende an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Foto: Bodwing. Foto: Bodwing

Düren EIne Gruppe Dürener erfreut den Ort mit einem Maibaum und unterstützt den Wünschewagen.

Für die einen ist es Tradition, für andere wird daraus eine Hilfe für den letzten Wunsch im Leben. Seit 2012 stellen die Maibaumfreunde Düren wieder alljährlich einen Maibaum am Dorfgemeinschaftshaus auf. Den Erlös ihrer Aktionen in Höhe von 400 Euro übergaben sie an den Arbeiter-Samariter-Bund, ASB, für deren Wünschewagen.