Verkehr fließt wieder : Lothringer Straße in Wallerfangen ist ab Montag wieder befahrbar

Wallerfangen Bauamt informiert über Baustellen in Wallerfangen und Ittersdorf.

Nach monatelanger Sperrung wegen dringend notwendiger Kanalsanierung soll die Lothringer Straße (L 355) in Wallerfangen am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das kündigte die Gemeinde Wallerfangen an. Duie Baumaßnahme auf der wichtigen Verbindungsstraße nach St. Barbara sei „ausgesprochen gut gelaufen trotz der Kurzfristigkeit“, informierte der Wallerfanger Bauamtsleiter Thorsten Biehl in der Gemeinderatssitzung.

Etwas länger dauern jedoch die Arbeiten in der Hauptstraße von Wallerfangen in Höhe Fabvierstraße (Aldi) an; hier wird seit September gebaut, unter anderem entstehen barrierefreie Bushaltestellen, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Spätestens am 10. Dezember, kündigte Biehl an, soll Wallerfangen jedoch komplett frei von Baustellen sein.