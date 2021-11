In Saaraltarm : Leiche in Wallerfangen gefunden

Wallerfangen Im Saaraltarm bei Wallerfangen haben Polizeisten eine männliche Leiche entdeckt. Viele Fragen sind noch offen.

Laut Polizeiangaben entdeckte ein Spaziergänger am Mittwochmorgen ein herrenloses Fahrrad am Altarm der Saar in Wallerfangen. Nachdem es bis in den Mittag hinein nicht bewegt worden ist, meldete er seine Beobachtung der Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Suchaktion fanden die Beamten im Gewässer eine männliche Leiche.