Ausstellung : Kunst Forum tut viel Gutes mit Kunst

Gisingen Viel Gutes mit Kunst heißt es, wenn das Kunst Forum Saarlouis wieder seine jährliche Kalenderbilderausstellung im Haus Saargau im Wallerfanger Ortsteil Gisingen durchführt. Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 18. September, ab 11 Uhr.

Schirmherr ist Landrat Patrik Lauer. Der Erlös des vor Ort angebotenen Kalenders kommt im vollen Umfang karitativen Einrichtungen in der Region zu Gute. Gleichzeitig können die im Kalender abgedruckten Werke in der besonderen Atmosphäre des Haus Saargau im Original betrachtet werden.

Das Kunst Forum Saarlouis existiert seit nunmehr über 31 Jahren und ist ein fester Bestandteil der regionalen Kunstszene. Teilweise arbeiten die Mitglieder der Künstlergruppe schon seit 1990 zusammen. Gemeinsam werden verschiedene Kunstprojekte erarbeitet. So auch die alljährliche Kalenderbilderausstellung, die weithin Bekanntheit erlangt hat. Die Gemeinnützigkeit wird im Verein großgeschrieben: Der Kunstkalender wird dieses Jahr bereits zum 31. Mal aufgelegt und hat bisher rund 210 000 Euro für karitative Zwecke erwirtschaftet. In den letzten Jahren wurden der „Hilfsfonds für Bürger in Not“, „Die Tafel“, die „Therapeutische Schülerhilfe“ und der Hospizverein „St. Nikolaus Rehlingen-Siersburg“ unterstützt.