Kommentar : Wallerfangen wählt das „Weiter so“

Wallerfangen Die Bürger wollten ein „Weiter so“, trotz der vielen Baustellen.

Das deutliche Ergebnis kann man so auslegen, dass keiner der anderen Kandidaten, beide kommunalpolitisch unerfahren, eine echte Alternative für die Bürger darstellte. Oder dass die Mehrheit der Wallerfanger einverstanden mit der bisherigen Linie ist und diese für zehn Jahre so weitergeführt sehen will. Oder dass sie genug Vertrauen in den bisherigen Ortsvorsteher und bekannten Wallerfanger Trenz setzt, dass er nun die Fehler der Vergangenheit ausbügeln kann.