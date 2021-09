Kommentar : Jetzt sind die Helfer gefragt

Foto: Robby Lorenz

Wallerfangen hat sich für das Bürgerbus-Projekt beworben und wurde unter vielen ausgewählt. Auch weil die Gemeinde und das Nachbarschaftsnetzwerk glaubhaft machen konnten, dass in Wallerfangen und auf dem Gau das Potenzial an ehrenamtlichen Helfern da ist, die sich für so ein Projekt engagieren wollen.