Kochen im Haus Saargau : Eintopf steht im Zentrum des Menüs

Margit Both-Weber kocht Hausmannskost. Foto: Both-Weber

Gisingen Ein besonderes Kocherlebnis findet am Donnerstag, 3. November, im Haus Saargau in Gisingen statt. Zusammen mit Margit Both-Weber wird in geselliger Runde im gemütlichen Ambiente des alten Bauernhauses ein regionales Drei-Gänge-Menü zubereitet und verkostet, wie der Landkreis ankündigt.

Es gibt vollwertige saarländische Hausmannskost. Als Vorspeise gibt es frischen Salat mit Wildkräutern und Gartenkräutern vom Haus Saargau, dazu Vollkornbaguette aus frisch gemahlenem Dinkel aus der Region mit Aufstrichen. Zum Hauptgericht können die Gäste einen deftigen Eintopf genießen, ebenfalls mit Wildkräutern und Kräutern verfeinert, dazu „Gromper-Keichelcher“. Süße Buchweizenpfannkuchen mit Appelkompott runden das Menü ab. Dabei gibt es viel Zeit zum Austausch und zum Plaudern.

Los geht es um 17 Uhr im Haus Saargau. Die Veranstaltung dauert bis etwa 20 Uhr. Die Kosten für die Teilnahme betragen pro Person 18 Euro. Für Gäste steht der Wanderparkplatz Gisingen, Gaustraße 46 in Gisingen, zur Verfügung.