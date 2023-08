Knödelfest am letzten August-Wochenende Leckere Knödel locken zahlreiche Besucher nach Düren (mit Fotostrecke)

Das Dürener Knödelfest im Saarland am letzten August-Wochenende hat auch in diesem Jahr wieder viele Liebhaber dieser rustikalen Spezialität in den Wallerfanger Ortsteil gelockt.Schon bevor die Küchenmannschaft die Bedientheke im Ausgabezelt eröffneten, standen die Menschen Schlange. Sie nutzten die Wartezeit zu einem Schwätzchen und freuten sich riesig, wenn die Knödel mit der dazugehörigen Leberwurstsoße und das Sauerkraut auf den Teller geschaufelt wurden.