Atmosphäre in Düren Knödelfest Düren fasziniert wie eh und je

Seit den 80er-Jahren begeistert das Knödelfest in Düren die Menschen – und nicht nur die auf dem Saarlouiser Gau. Einst vom Dürener „Kapellenverein“ (Frauengemeinschaft/Musikverein) als Benefizveranstaltung für den Erhalt und die Instandsetzung der heimischen Kapelle initiiert, inzwischen längst vom Verein der Förderer Düren/Bedersdorf und den Musikfreunden Saargau als Knödelfest fortgeführt, fasziniert es mehr denn je durch seine Ursprünglichkeit, seine Natürlichkeit und seine besondere Atmosphäre. Natürlich dreht sich alles um die namensgebenden Klöße. Rund 3000 gingen in diesem Jahr wieder über den Thekentisch, 900 am Samstagabend, der Rest am Sonntagmittag. Kartoffelklöße mit Sauerkraut und einer ganz besonderen Specksoße – dafür kommen die Besucher zum Teil von weit her. Und viele, wie beispielsweise der Gisinger „Gaufürst“ Manfred Montnacher, bringen auch einen eigenen Kochtopf mit, um so auch der Familie oder Freunden den Genuss dieser besonderen Leckerbissen zu ermöglichen. Insbesondere die Soße ist speziell, ihre Zubereitung gilt als geheim. Seit Generationen wird die Rezeptur gehütet wie ein Schatz und keinesfalls preisgegeben.