Im Tragschrauber übers Saarland Welche schönen Momente Klaus-Otto Geissel mit dem Gyrocopter erlebt hat

Erst langsam, dann immer schneller fangen die Rotoren an, sich zu drehen, nehmen an Fahrt auf, während der Tragschrauber über die Startbahn saust. Nur Augenblicke später ist es so weit: Die Rotoren erreichen 200 Umdrehungen. Jetzt zieht Klaus-Otto Geissel den Steuerknüppel nach hinten und koppelt den Rotor aus. Der Gyrocopter hebt ab – und mit ihm sein Pilot. Gemeinsam gewinnen sie an Höhe und lassen die Alltagssorgen hinter sich – für Geissel ein unbeschreibliches Gefühl: „Wenn man so abhebt, fällt nach einem stressigen Tag alles von einem ab.“