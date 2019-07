Kinder : Kita-Umzug von einem ins andere Notquartier

In die Walderfingia ist derzeit die Kita St. Katharina ausgelagert, nachdem ihr Container-Quartier durch die Hitze unbenutzbar war. Foto: Johannes Bodwing

Wallerfangen Wallerfanger Kita-Kinder sind nach Hitze-Kollaps nun in der Walderfingia-Halle untergebracht. Gemeinde hat Kauf von Klimageräten für die Container beschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Bastong

Die Mehrzweckhalle Walderfingia ist die neue Übergangsbleibe für die Kita-Kinder in Wallerfangen. Am Montag sind die derzeit 60 bis 70 Kinder, davon 20 Krippenkinder unter drei Jahren, aus ihrem Containerquartier dorthin umgezogen. In die 82 Container auf dem alten Sportplatz sind die 130 Kinder aus der katholischen Kita St. Katharina für circa zwei Jahre ausgelagert, bis voraussichtlich im Frühjahr 2020 ihre eigentliche Bleibe neben der Kirche neu gebaut ist. Der alte Bau war wegen Schimmelbefalls seit Jahren nur noch eingeschränkt nutzbar, es herrschte Platznot; er ist inzwischen abgerissen. Der vergrößerte Neubau St. Katharina, am alten Standort, soll auch die Kleinkinder aufnehmen, für die einst Plätze in der immer noch geschlossenen Krippe auf der Adolphshöhe vorgesehen waren.

In den Containern sind die Kinder seit April 2018 untergebracht. In der vergangenen Woche waren dort jedoch durch die große Hitze die Raumtemperaturen so gestiegen, dass das Gesundheitsamt die Einrichtung geschlossen hatte. Eine Erzieherin war in den aufgeheizten Räumen kollabiert, mehrere Kinder hätten „hitzebedingte Erschöpfungszustände“ erlitten, teilten entsetzte Eltern mit, die aufgefordert waren, ihre Kinder abzuholen (die SZ berichtete).

Durch die Ferienzeit und die Verabschiedung der künftigen Schulkinder sei die Belegung der Kita derzeit geringer, teilte Hauptamtsleiter Volker Bauer mit. Spielzeug, Stühle, Betten der Kinder und anderes Mobiliar hatte der Bauhof am Wochenende in die Halle transportiert. Denn in dem provisorischen Quartier müssen die Kleinen nun Mittagessen, schlafen und spielen.

In ihr ursprüngliches Notlager dürfen Kinder und Betreuer erst zurück, wenn die Räume entsprechend klimatisiert sind. Die Gemeinde Wallerfangen wolle Klimageräte anschaffen, sagte in der vergangenen Woche Bürgermeister Günter Zahn, der Gemeinderat sollte über die teure Anschaffung in einer Sondersitzung entscheiden. Doch daraus wird nun nichts mehr: Denn die Amtszeit des altes Rates endet am 3. Juli. Deshalb hätten sich der Beigeordnete Stefan Schirra, der Vertreter des Bürgermeisters, am Dienstag mit den Fraktionsvorsitzenden getroffen, um über den Kauf von elf großen Klimageräten zu entscheiden; den Kaufpreis wollte Bauer nicht nennen. Er addiert sich zu den Kosten für das Container-Quartier, rund eine Millionen Euro für zwei Jahre. Mit den Geräten soll die Container-Kita in der kommenden Woche wieder benutzbar sein.