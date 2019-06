Kita-Schließung : Kita wird ausgelagert in die Walderfingia

Kita wird ausgelagert in die Walderfingia

Geschlossen: Zusätzlich zu den rot umrandeten Verbotsschildern links unten an der Eingangstür zur Kita Wallerfangen wäre jetzt fast eins mit einem durchgestrichenen Kind angebracht. Foto: Johannes A. Bodwing

Wallerfangen Wegen gefährlicher Überhitzung hat das Gesundheitsamt die Kita-Container in Wallerfangen geschlossen. Ab Montag soll die Walderfingia provisorisches Ausweichquartier werden.

Verlassen und kinderfrei stehen die Kita-Container derzeit auf dem alten Wallerfanger Sportplatz. Denn zu hohe Temperaturen im Innern führen zur vorübergehenden Schließung dieser Einrichtung (wir berichteten). Am Dienstagmorgen sei die erste Information über hohe Temperaturen gekommen, sagt Bürgermeister Günter Zahn auf Anfrage. „Der Bauhof ist gleich raus mit Kühlgeräten. Aber die waren zu schwach.“ Am Mittwochmorgen sei die nächste Benachrichtigung erfolgt. Später die Prüfung durch das Gesundheitsamt und die vorübergehende Schließung.

„Gestern Abend hat noch die Feuerwehr die Einrichtung mit Wasser bespritzt“, führt Zahn am Donnerstag weiter aus. Aber auch das sei keine dauerhafte Lösung. Als weitere Möglichkeit waren sogenannte Saharazelte der Bundeswehr in der Überlegung. „Die hätte man über Module drüberziehen können. Aber die müssen erst einmal beschafft werden, was bis zu 14 Tage dauern kann.“ Inzwischen ist die Gemeinde Wallerfangen auf der Suche nach leistungsfähigen Kühlgeräten, teilte Zahn mit. Das laufe auf eine groß dimensionierte Kühlanlage hinaus. Erste Kostenangaben dafür liegen über der Summe, die er als Bürgermeister bewilligen kann. „Dafür ist wohl eine Sondersitzung des Gemeinderates notwendig.“