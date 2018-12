später lesen Weihnachtsgottesdienste Gottesdienste zu Weihnachten Teilen

Twittern







Der Kirchenchor St. Katharina Wallerfangen veranstaltet am vierten Advent ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Katharina Wallerfangen ein offenes Adventssingen. An Heiligabend wird die Christmette (ab 22.30 Uhr) von einem Projektchor mitgestaltet. red