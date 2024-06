Auch Wanderungen möglich Hohberg Alpakas in Ihn – wenn zum Kindergeburtstag flauschige Gäste kommen

Mit ihren großen Kulleraugen, dem weichen Fell und dem lieben Lächeln im Gesicht punkten sie bei Groß und Klein: Alpakas. Seit Jahren erfreuen sich die Kleinkamele, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammen, immer größerer Beliebtheit. So gibt es sie inzwischen als kuscheliges Plüschtier zum Schmusen, auf T-Shirts oder als Mandala-Buch zum Ausmalen. Doch man kann auch in echt mit ihnen in Kontakt treten, ohne bis nach Südamerika zu fahren, und zwar bei den Hohberg Alpakas in Wallerfangen-Ihn.