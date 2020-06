Die Kitas haben wieder für viele Kinder geöffnet. Doch der Transport zur Kita ist in der Gemeinde Wallerfangen noch nicht wieder möglich. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Gisingen Der Kindergartenbus in den kleinen Orten der Gemeinde Wallerfangen fährt noch nicht - anders als etwa in der Nachbargemeinde Rehlingen-Siersburg. Die Eltern sind verärgert.

Seit Montag sind die Kitas auch in der Gemeinde Wallerfangen nach Wochen der Notbetreuung wieder im „eingeschränkten Regelbetrieb“. Doch der Kindergartenbus, der die Kinder aus den kleinen Gauorten zu den Kitas in Gisingen und Ittersdorf bringt, fährt vorerst nicht.

Wie die Gemeindeverwaltung den Eltern mitteilte, könne der Betrieb nicht wieder aufgenommen werden, da die Beschränkungen durch die Corona-Verordnung dies nicht zuließen. „Die Einstellung des Bustransfers ist solange notwendig, bis Lockerungen der Hygiene- und Schutzmaßnahmen den Transport der Kinder wieder möglich machen“, teilt Bürgermeister Horst Trenz in dem Schreiben mit. Er bittet um Verständnis und verweist auf die Möglichkeit gegenseitiger Hilfe, in Form von Fahrgemeinschaften.

Doch Verständnis haben die betroffenen Eltern dafür nicht, im Gegenteil, schildert Irene Lienshöft, Elternsprecherin der Kita Gisingen. „Das kann ja nicht sein“, empört sie sich. „Die Eltern brauchen den Bus, es gibt Fälle, da können die Kinder aus anderen Orten gar nicht anders zur Kita kommen.“ In dem großen Linienbus der KVS seien die Auflagen auch gut einzuhalten, meint sie.

Auf Grund der Pandemie sei der Bustransfer eingestellt worden, erklärt Bürgermeister Trenz auf Nachfrage. „Der Kindergartenbus ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die Begleitung wird finanziert in Eigenregie der Eltern.“ Die Gemeinde könne wegen der aktuellen Bestimmungen den Bus nur zur Verfügung stellen, wenn sie gleichzeitig einen Begleiter stelle, der auf die Einhaltung der Hygienebestimmung achte, führt Trenz aus. „Das ist eine Frage der Haftung.“ Sollten Ausnahmefälle bei der Gemeinde gemeldet werden, in denen Kinder ohne den Bus nicht zur Kita kommen könnten, werde man eine Lösung finden. Er macht aber deutlich: „Es kann nicht sein, dass Eltern, die ein Fahrzeug haben, jetzt darauf bestehen, dass wir den Bustransfer entgegen der Vorschriften wieder starten.“

Einige Eltern vermuteten sogar, dass nun „durch die Hintertür, mit der Ausrede Corona“ der Kindergartenbus ganz eingestellt werden soll, berichtet Elternsprecherin Lienshöft. Dem widerspricht Trenz: „Es steht keine Grundsatzentscheidung über den Bustransfer an.“ Zwar sei das Angebot, das seit über 30 Jahren bestehe, immer mal wieder Thema gewesen, denn der Busbetrieb koste die Gemeinde rund 50 000 Euro im Jahr. Aber das Geld sei im aktuellen Haushalt eingestellt. „Dennoch werden wir überprüfen, wie viele Kinder ihn tatsächlich nutzen.“ Seinen Angaben nach seien dies „sehr wenige, drei bis sieben Kinder am Tag.“

Von 15 bis 20 Kindern pro Tag im Bus spricht aber Lienshöft allein in der Kita Gisingen. Zudem sei sich die Busbegleitung sicher, dass sie die Einhaltung der Hygiene-Auflagen überprüfen könne, berichtet sie. Auch eine Nachfrage beim Gesundheitsministerium habe ergeben, dass nichts gegen den Busbetrieb spreche.

Auch in der Nachbargemeinde Rehlingen-Siersburg fährt der Kindergartenbus in den Ortsteilen regulär, berichtet Joshua Pawlak, Erster Beigeordneter, auf Nachfrage. Die Gemeinde stelle hier das Personal selbst, das die Hygiene-Auflagen kontrolliere. Selbst in Zeiten der Notbetreuung sei ein Kind transportiert worden.