Corona-Fälle in Kindergärten : Corona zieht Kreise in zwei Kitas in Wallerfangen

In zwei Kitas in der Gemeinde Wallerfangen gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle nach der bestätigten Infektion eines Kindes. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Wallerfangen In zwei Kitas in der Gemeinde Wallerfangen gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle nach der bestätigten Infektion eines Kindes. Mehrere Dutzend Personen sollen in Quarantäne geschickt werden.

Eine bestätigte Corona-Infektion in der Kita Ittersdorf zieht weite Kreise: Ein Kind, das die Kita besucht, ist nachweislich an Corona erkrankt. Darüber informierte der Wallerfanger Bürgermeister Horst Trenz am Mittwochmorgen. Das Gesundheitsamt und die Ortspolizeibehörde seien derzeit vor Ort, um die Lage zu prüfen. Voraussichtlich muss die komplette Kindergartengruppe sowie deren Erzieher in Quarantäne geschickt werden, bis weitere Testergebnisse vorliegen. Als Verdachtsfälle gelten dort bisher die 25 Kinder aus der Gruppe, sofern sie zuletzt anwesend waren, und mehrere Erzieher. Sollte das Kind mit Personen außerhalb seiner zugeteilten Gruppe Kontakt gehabt haben beziehungsweise seine möglicherweise ebenfalls infizierten Erzieher, könnten weitere Gruppen, eventuell sogar die ganze Kita mit über 80 Kindern, gesperrt werden.

Aber auch eine zweite Kita in der Gemeinde Wallerfangen könnte betroffen sein: Denn ein Spielkamerad des erkrankten Kindes besucht die Kita Gisingen und gilt ebenfalls als Verdachtsfall. Dieses Kind und seine Gruppe in der Kita Gisingen müssen wohl ebenfalls getestet und in Quarantäne geschickt werden, informierte Trenz. Die Kita Gisingen besuchen regulär rund 50 Kinder. In beide Kitas gehen auch einige Kinder, die im nahen Frankreich wohnen.

Der Bürgermeister zeigte sich bestürzt und verwies darauf, wie schnell sich eine Corona-Infektion in den inzwischen wieder gut besuchten Betreuungseinrichtungen ausbreiten könne. Er hoffe, dass sich die Ausbreitung eindämmen lasse und die Infektionsketten schnell nachvollzogen werden könnten, sagte Trenz. Je nachdem wie sich das Virus verbreitet habe, könnten mehrere Dutzend Personen, auch in den Familien der Kinder und Erzieher betroffen sein. Am Nachmittag soll es dazu weitere Informationen geben.