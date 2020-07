Kanal wird in den Ferien saniert : Wallerfanger Straße wird zur Dauerbaustelle

Kanal wird in den Ferien saniert

Saarlouis Ab Montag, 6. Juli, geht es los.

Mit Beginn der Sommerferien am kommenden Montag, 6. Juli, wird die Wallerfanger Straße zur Dauerbaustelle: Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Kanal beginnen. Zunächst wird im ersten Abschnitt vom Kreisel Arbeitsamt bis zur Neuen Brauerei Straße gearbeitet. In Höhe Einmündung Viktoria-Luisen-Straße wird eine provisorische Fußgängerampel installiert.