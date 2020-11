Einkaufhilfe während Corona : Tatkräftige Hilfe für alle in Quarantäne

Fiffi muss nicht bangen: Vielerorts gehen Helfer auch mit dem Vierbeiner Gassi, wenn’s wegen Quarantäne und Co. schwierig wird. Foto: dpa/Andreea Alexandru

Kreis Saarlouis Im Landkreis Saarlouis gibt es viele verschiedene Unterstützungsangebote für Menschen in der Corona-Pandemie. Hier eine Übersicht.

Wer zur Risikogruppe gehört, sich in häuslicher Quarantäne befindet oder selbst an Corona erkrankt ist, kann sich nicht selbst um Einkauf, Gassigehen und andere Erledigungen kümmern. In den 13 Kommunen im Kreis Saarlouis gibt es etliche Hilfsangebote.

LANDKREIS SAARLOUIS

Die Servicestelle Ehrenamt beim Landkreis Saarlouis bietet einen landkreisweiten Informations- und Vermittlungsservice zur Versorgung älterer Menschen und weiterer Risikogruppen in den Kommunen an. Hilfesuchende und Helfer können unkompliziert bei der Stelle Ehrenamt Hilfe anfragen oder anbieten. Viele Menschen aus dem Landkreis bieten ihre Hilfe bereits an, etwa beim Einkauf, Gassigehen mit dem Hund oder sonstige Erledigungen.

Info bei Barbara Mohr unter Tel. (0 68 31) 44 45 73 oder per E-Mail: ehrenamt@kreis-saarlouis.de.

LEBACH

Lebach hat zentrale Anlaufstellen für „Nachbarschaftshilfen“ in den Stadtteilen zusammengestellt. Ältere Bürger und Risikopatienten können sich melden, wenn sie einen Einkaufsservice benötigen oder dringende Erledigungen anstehen. Auch freiwillige Helfer, die keiner Risikogruppe angehören und keinen Kontakt zu Verdachtsfällen haben, können anrufen. Die Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen muss gewährleistet werden. Bürger können sich bei den Ansprechpartnern oder im Rathaus unter Tel. (0 68 81) 5 90 melden.

Aschbach: Ortsvorsteher Josef Nickolai, Tel. (0 68 81) 96 14 71, Stellvertreter Herbert Backes, Tel. (0 68 81) 86 38; Dörsdorf: Ortsvorsteher Armin Caspar, Tel. (0 68 88) 3 99, Stellvertreter Marcel Junk, Tel. (01 51) 19 16 78 90; Eidenborn: Orstvorsteher Maik Müller, Tel. (0 68 81) 5 21 78, Stellvertreterin Ruth-Fritz Schön, Tel. (01 51) 58 84 63 63; Falscheid: Ortsvorsteher Andreas Löw, Tel. (0 68 81) 88 07 60 9; Gresaubach: Ortsvorsteher Fred Metschberger, Tel. (0 68 87) 15 06, Stellvertreter Karsten Thewes, Tel. (0 68 87) 30 06 77; Knorscheid/Hoxberg: Ortsvorsteherin Melanie Bösen, Tel. (01 74) 9 78 36 98, Stellvertreter Rainer Fries, Tel. (01 52) 02 71 09 03; Landsweiler: Ortsvorsteher Tobias Weber, Tel. (0 68 81) 8 98 17 75; Stellvertreter Karsten Jungmann, Tel. (0 68 81) 89 73 92; Lebach: Ortsvorsteher Thomas Reuter, Tel. (0 68 81) 29 18, Stellvertreterin Gisela Brill, Tel. (0 68 81) 22 39; Niedersaubach: Ortsvorsteher Hans Schmitz, Tel. (0 68 81) 36 60, Stellvertreter Werner Schmidt, Tel. (0 68 81) 9 14 20; Steinbach: Ortsvorsteher Jörg Wilbois, Tel. (0 68 88) 2 58, Stellvertreterin Gertrud Schwierczek, Tel. (0 68 88) 58 04 83; Thalexweiler: Ortsvorsteher Michael Quinten, Tel. (0 68 88) 90 19 34, Stellvertreter Volker Scheid, Tel. (0 68 88) 51 59.

SAARLOUIS

Ab sofort bietet die Kreisstadt Saarlouis älteren, gehandicapten und hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürgern wieder einen Vermittlungsservice für Einkaufshilfen in Zeiten des Coronavirus an. Hilfesuchende Menschen, die aufgrund der aktuellen Lage ihre Wohnung oder ihr Haus nicht verlassen können oder wollen und in ihrem näheren Umfeld niemanden haben, der sie unterstützen kann, können sich an die Seniorenmoderatorin wenden; sie bietet weiterhin Beratungsleistungen für hilfesuchende Personen und deren Angehörige an.

Ansprechpartner: Birgit Cramaro, Tel. (0 68 31) 44 33 83. Fax: (0 68 31) 44 34 10. E-Mail: einkaufshilfen@saarlouis.de.



SAARWELLINGEN

Corona-Hilfe in der Gemeinde Saarwellingen: Senioren und Risikopatienten, die Unterstützung bei den Einkäufen benötigen, können sich ans Rathaus wenden. Auch Menschen, die bereit sind – unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen – die Risikogruppen zu unterstützen. Die Helfer sollten keiner Risikogruppe angehören und zwischen 18 und 60 Jahre alt sein.

Kontakt: Amt für Jugend, Senioren und Soziales, Montag bis Donnerstag, acht bis 16 Uhr, Freitag acht bis 13 Uhr, Tel. (0 68 38) 9 00 71 76 oder E-Mail: soziales@saarwellingen.de.

Lieferhelden Saarwellingen: Einkaufen, mit dem Hund spazieren gehen oder einfache Besorgungen. Die Lieferhelden helfen Menschen in der Gemeinde Saarwellingen kostenlos, die zur Risikogruppe gehören und Unterstützung brauchen.

Kontakt: Tel. (0 68 38) 900 71 76, über Facebook: Lieferhelden Saarwellingen.

Reisbacher Frischemarkt: Für Bürger in Reisbach bietet der Frischemarkt einen Lieferservice an. Sie können telefonisch bestellen und kontaktlos zahlen. Die Lieferung wird von Ehrenamtlichen übernommen.

Kontakt: Heinrich Bauer, Tel. (0 68 38) 865 83 96.



SCHWALBACH

Die Gemeindeverwaltung bietet sich als Drehscheibe an, Hilfesuchende und Freiwillige miteinander in Kontakt zu bringen. Als Hilfesuchende gelten Menschen, die wegen der aktuellen Lage ihre Wohnung oder ihr Haus nicht verlassen können und in ihrem näheren Umfeld niemanden haben, der sie unterstützen kann. Die Hilfe umfasst die Angebote einzukaufen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder für die Person in die Apotheke oder zur Post zu gehen. Das kostenlose Angebot richtet sich an Hilfsbedürftige, die nicht auf familiäre oder nachbarschaftliche Unterstützung zurückgreifen können.

Anfragen werden angenommen Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer (0 68 34) 57 11 60 oder E-Mail: a.wrona@schwalbach-saar.de sowie unter Tel. (0 68 34) 57 11 52, E-Mail: a.wilhelm@schwalbach-saar.de.



WADGASSEN

Die Notversorgung für Risikogruppen und Bürger in Quarantäne organisiert die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit Edeka Kunzler und dem DRK Differten. Ein Bestellformular kann auf der Internetseite der Gemeinde (www.wadgassen.de) heruntergeladen und ausgefüllt an coronainfo@wadgassen.de gesendet werden. Bestellungen auch unter Tel. (0 68 34) 94 44 49. Das Ausliefern der Ware erfolgt kontaktlos dienstags, donnerstags und samstags.

WALLERFANGEN

Das „Netzwerk Nachbarschaft Wallerfangen“ bietet wieder seinen Corona-Einkaufsservice an. Der Service beschränkt sich auf die innergemeindlichen Einkaufsmöglichkeiten und ist kostenfrei. Er gilt für die gesamte Gemeinde und richtet sich an diejenigen, die dringend benötigte Lebensmittel und Medikamente nicht selbst besorgen können. Die Helfer weisen sich mit einer amtlichen Bescheinigung der Gemeindeverwaltung aus.

Erreichbar unter der Telefonnummer (01 60) 6 07 91 03 oder per E-Mail: newenawa@gmx.de.