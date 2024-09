Serie Museen im Saarland Ein Blick in Wallerfangens faszinierende Geschichte

Aber es gab nicht nur Funde aus der Keltenzeit in und um Wallerfangen, auch zur Römerzeit war die Gegend bewohnt. Einige Exponate der bekanntesten Ausgrabungsstätten, die Villa Sudelfels in Ihn oder der Emilianus-Stollen in St. Barbara, werden ebenfalls präsentiert. Ein großer Touchscreen zum spielerischen Steuern durch die verschiedenen Themen und ein Abdruck der Inschrift des Emilianus-Stollens, das einzige direkte Zeugnis untertägigen Bergbaus in Mitteleuropa aus der Römerzeit, ergänzen diesen Teil der Sammlung.