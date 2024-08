Grundschule Adolphshöhe Wallerfangen schafft mehr Kapazitäten für Freiwillige Ganztagsschule

Wallerfangen · Um dem Bedarf der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Adolphshöhe in Wallerfangen gerecht zu werden, hat die Gemeinde zwei an die Schule angrenzende Wohnhäuser ankaufen können. Hier sollen in Zukunft rund 50 weitere Kinder Platz finden. Was dazu geplant ist.

14.08.2024 , 17:53 Uhr

Link zur Paywall Hier gibt es bald mehr Platz für die Betreuung nach dem Unterricht 12 Bilder Foto: Jana Rupp