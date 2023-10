Eröffnungsfeier Die alte Schule wird zum neuen Treffpunkt

Als ein Stück gebautes Europa hat der saarländische Innenminister Reinhold Jost das Grenzblickhaus in Leidingen gewürdigt. Umweltministerin Petra Berg nannte die Umwandlung der früheren alten Schule in ein zeitgemäßes Dorf­gemeinschaftshaus mit Erhaltung seines historischen Flairs einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit der ländlich-dörflichen Struktur. Bürgermeister Horst Trenz sprach bei der Einweihung des Grenzblickhauses in Leidingen von einem Glückstag am Freitag, den 13. – er hob zudem den verbindenden Charakter für Jung und Alt sowie für die saarländischen und lothringischen Bewohner des Grenzdorfes hervor. Ausdrücklich lobte er die Initiative und das Engagement von Ortsvorsteher Wolfgang Schmitt, für den dieses Projekt eine echte Herzensangelegenheit gewesen war.