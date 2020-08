Mit Ross Anthony und Sven Ottke : Promis ergolfen 80 000 Euro in Gisingen

Auch Ross Antony schwang beim Promi-Golfen den Schläger. Foto: Ruppenthal

wallerfangen Golfen für einen guten Zweck ist das Ziel der „Eagles“, die am Samstag in Gisingen gastierten. 129 Prominente, Olympiasieger und Fußballlegenden gehören dem Charity-Club an, der bislang schon mehr als 40 Millionen Euro eingespielt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal