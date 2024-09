Nach Skandal und Schließung vor zehn Jahren Große Pläne für die ehemalige „Giftkita“ von Wallerfangen (mit Fotos)

Große Fenster, die für lichtdurchflutete Räume sorgen. Buntes Spielzeug, das sich über dem Boden verteilt und lautes Kinderlachen, das die ganze Einrichtung erfüllt: So dürften sich viele eine mit Leben gefüllte Kita vorstellen. Auch in der Krippe auf der Adolphshöhe in Wallerfangen sah es mal so aus. Doch nur für zwei Wochen. Denn kurz nach der Eröffnung 2014 geriet die Einrichtung schnell als „Giftkita“ in die Schlagzeilen. Beschwerden über Atemwegs- und Augenreizungen waren die Gründe, die damals zur sofortigen Schließung führten. Jetzt will die Gemeinde einen neuen Anlauf wagen, kündigt Bürgermeister Horst Trenz an. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.