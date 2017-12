Gesuchter ist nicht zuhause

Noch im alten Jahr wollte die Saarlouiser Polizei den Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen vollstrecken. Doch der Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erwies sich als falsch. Von Evelyn Schneider

Mit drei Streifenwagen und einem Diensthund ist die Saarlouiser Polizei am Sonntagnachmittag in Wallerfangen angerückt. Es ging um die Vollstreckung eines Haftbefehls. Wie eine Sprecherin der Wache mitteilt, hatten die Beamten den Hinweis erhalten, dass sich der gesuchte 35-Jährige aus Wallerfangen in seiner Wohnung aufhalte. Sein Vergehen: Kennzeichen-Missbrauch. Da er eine verhängte Geldstrafe nicht zahlte, wurde Haftbefehl erlassen. Und dem versucht der Mann jetzt auch zu entgehen. Mit Erfolg. Denn die Beamten trafen den 35-Jährigen nicht zuhause an.

Dass an diesem Silvesternachmittag gleich mehrere Streifenwagen ausrückten, liegt nach Polizeiangaben daran, dass „man den Herrn bereits kenne.“ Als Polizisten vergangene Woche schon einmal zu seiner Wohnung fuhren, flüchtete er durchs Fenster.