Wallerfangen Seit fünf Jahren steht der Krippen-Neubau in Wallerfangen leer. Der Gemeinderat entscheidet am Donnerstag, ob ein Vergleich den Rechtsstreit beenden soll.

Zwischenzeitlich wurde der Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage geprüft, heißt es in der Beschlussvorlage zur Sitzung. Das Ergebnis: Der nachträgliche Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage durch dezentrale Einheiten sei grundsätzlich möglich. Der Einbau einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage sei ebenfalls möglich; diese erfordert jedoch erhebliche Eingriffe in das Tragwerk und somit in die Statik des Gebäudes. Die Kosten werden auf 100 000 bis 150 000 Euro grob kalkuliert. „Die Machbarkeitsstudie selbst erhebt keinen Anspruch auf technische Umsetzung. Sie trägt lediglich zur politischen Entscheidungsfindung bei“, heißt es in der Vorlage ausdrücklich.