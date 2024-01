Geschäftsordnung geändert Wallerfanger Rathaus stellt ab jetzt schneller Personal ein

Der Fachkräftemangel ist mittlerweile zu einem andauernden Problem in Deutschland geworden, was unter anderem durch den demografischen Wandel und Bildungslücken begründet ist. Arbeitskräfte fehlen an allen Ecken und Enden, nicht nur im medizinischen und pflegerischen Bereich, sondern auch bei Dienstleitern und Verwaltungen. Um dem Engpass zumindest zeitlich entgegenzuwirken, hat der Gemeinderat Wallerfangen in seiner jüngsten Sitzung die Geschäftsordnung auf Antrag der Fraktionen von CDU, Grüne, Freie Wähler, SPD und der Linken geändert.