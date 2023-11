Azuritabbau in Wallerfangen Der Bergbau im Saarland zur Römerzeit

Weltweit bekannt durch die einzige erhaltene Okkupationsinschrift im gesamten Römischen Reich, die als Pächter einen gewissen Æmilianus nennt, ist der sogenannte Emilianusstollen. Als in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts Landeskonservator Dr. Reinhard Schindler erste archäologische Untersuchungen im Oberen Emilianusstollen vornehmen ließ, sicherte er sich die Mitarbeit von Bergassessor a.D., Hans Günter Conrad, dem Direktor des Deutschen Bergbaumuseums (DBM) Bochum. Diese erste Phase endete mit dem Ausbau als Besucherbergwerk im Jahre 1976. Seitdem hat das Wallerfanger Revier die Montanarchäologen des DBM nicht mehr losgelassen. In den 1990er-Jahren hat Prof. Dr. Gerd Weisgerber, stellvertretender Direktor des DBM, im Unteren Emilianus-Stollen wichtige Ergebnisse zu den römerzeitlichen Vortriebstechniken erzielt. Zuletzt hat von 2003 bis 2019 Dr. Gabriele Körlin, etwa 130 m vom Æmilianusstollen entfernt 13 Grabungskampagnen im „Stollen Bruss“ geleitet. Auf die bislang nur in Ausschnitten bekannt gegebenen Ergebnisse ihrer Untersuchungen wird Körlin den Focus ihres Vortrags richten. Denn soeben erscheint die Abschlusspublikation mit den spannenden Resultaten der montanarchäologischen Ausgrabungen des DBM zum römischen Bergbau in Wallerfangen, eingebettet in das archäologische Umfeld der Region. Zahlreiche Fachleute haben daran mitgewirkt: