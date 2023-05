Fußball Die kuriose Meister-Party von Wallerfangen II

Der Titelgewinn kam früher als erwartet: Ursprünglich hatten die Kreisliga-Fußballer des SV Wallerfangen II damit gerechnet, mit einem Sieg im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den FSV Hemmersdorf II Meister zu werden. Doch am Freitagnachmittag sagte der FSV die Begegnung wegen Personalmangels ab (wir berichteten) – und so standen die Blau-Weißen vorzeitig als Titelträger der Kreisliga A Saar fest. „Wir haben uns gefreut, aber wir wären natürlich lieber nach einem Spiel Meister geworden, wo das ganze Team auch zusammen gewesen wäre. So hat jeder Spieler per Whats app davon erfahren“, berichtete SV-Spielertrainer Fabian Huth.