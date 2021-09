Fußball-Saarlandpokal : Gelingt Düren-Bedersdorf eine Pokal-Sensation?

Düren Kann sich Fußball-Landesligist SV Düren-Bedersdorf im Pokal den Liga-Frust von der Seele schießen und eine Überraschung schaffen? Der SV empfängt an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der dritten Runde des Wettbewerbs den Saarlandligisten FV Schwalbach.

Das gelang den Blau-Weißen in der Liga bislang nur selten. Nachdem Düren-Bedersorf vergangene Saison zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenführer war, läuft es in der aktuellen Runde alles andere als rund: Mit vier Punkten liegt das Team vom Saargau nur auf Tabellenplatz 13.

Einen der Gründe hierfür sieht Engeldinger auch in der Platzierung der vergangenen Saison. „Die Gegner gehen die Spiele gegen uns jetzt anders an“, hat der 31-Jährige festgestellt: „Außerdem geraten wir immer wieder durch individuelle Fehler in Rückstand.“

Zudem fehlte Düren-Bedersdorf in der ein oder anderen Partie das Spielglück – wie beispielsweise am Sonntag: Da kamen die Blau-Weißen im Heimspiel gegen den VfB Tünsdorf nach einem 0:2-Rückstand noch vor der Pause zum 2:2-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel drängte der SV dann auf den Siegtreffer, fing sich aber in der 93. Minute einen Konter, den Ex-Profi Charles Haffner mit dem 3:2 für die Tünsdorfer abschloss. Den bislang einzigen Saisonsieg in der Liga feierte Düren-Bedersdorf übrigens am ersten Spieltag. Da wurde ausgerechnet die zweite Mannschaft des kommenden Pokal-Gegners aus Schwalbach mit 3:0 bezwungen.