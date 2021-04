Schmerzlicher Abgang : Wallerfangen verliert Torjäger Jung an Liga-Konkurrenten

Kevin Jung war in den vergangenen Jahren Wallerfangens Top-Torjäger. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Wallerfangen Fußball-Landesligist SV Wallerfangen muss im Sommer einen schmerzhaften Abgang verkraften: Torjäger Kevin Jung verlässt die Blau-Weißen und schließt sich Ligakonkurrent SSV Pachten an. Jung erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten immerhin 75 Tore für den SV in der Bezirks- und Landesliga.

Von Philipp Semmler

Allerdings stehen bei den Blau-Weißen auch schon drei Neuzugänge für die kommende Runde fest: Der in der Defensive vielseitig einsetzbare 23-jährige Florian Schröder wechselt vom Bezirksligisten SV Fraulautern zum Team des Spielertrainer-Duos Jannik Theobald und Yannik Schetter. Außerdem hat sich Wallerfangen die Dienste von zwei Spielern aus der U 19 der JFG Saarlouis-Dillingen gesichert: von Innenverteidiger Marc Greff und Torhüter Jannis Braun.

Wallerfangen war vor einem Jahr in die Landesliga West aufgestiegen und lag dort zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs auf Platz zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter SV Düren-Bedersdorf.