Fußball : Auf dem Saargau sollen wieder bessere Zeiten anbrechen

Joachim Stutz wird kommende Saison Trainer in Gisingen. Foto: privat

Gisingen Fußball-Kreisligist VfB Gisingen verpflichtet zur kommenden Saison Joachim Stutz als neuen Trainer.

In der Vergangenheit haben die Fußballer des VfB Gisingen schon mal für besondere Momente im saarländischen Fußball gesorgt. Doch in den letzten Jahren blieb der Erfolg eher aus – und der Club hat wirklich schon bessere Zeiten erlebt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2019 und zahlreichen Spielerabgängen ist der Verein ganz unten angelangt und spielt in der Kreisliga A Saar. Dort steht die Mannschaft derzeit mit sieben Punkten aus sieben Spielen auf Tabellenrang elf.

Coronabedingt befinden sich die Fußballer derzeit in der Zwangspause, und wie die aktuelle Runde beendet wird, steht noch in den Sternen. Doch auch wenn das runde Leder nicht rollt, sind die Verantwortlichen voller Tatendrang und stellen die Weichen für bessere Zeiten auf dem Saargau: Der erste Baustein wurde mit der Verpflichtung eines neuen Trainers bereits gesetzt. Zur kommenden Saison nimmt Joachim Stutz Platz auf der Trainerbank. Der erfahrene Übungsleiter, der bislang in Bisten, Dorf im Warndt und beim FV Diefflen II tätig war, will zusammen mit dem Vorstand und einer schlagkräftigen Truppe den Neustart in der Kreisliga starten.

Das Gerüst der Mannschaft steht bereits, da nur wenige Spieler den Verein zur neuen Saison verlassen werden und einige erfahrene Spieler bereits verpflichtet werden konnten. Hinzu gesellen sich einige Perspektivspieler aus der eigenen Jugend. Fast alle A-Jugendspieler, die sich mit dem Verein identifizieren, haben zugesagt und wollen in der kommenden Saison angreifen.