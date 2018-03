Führungen am Sudelfels beginnen

Der Sudelfels war ein heiliger Ort in römischer Zeit. Am Weg durch das Bachtal zwischen Ihn und Niedaltdorf trifft man versteckt hinter Bäumen auf ein eigenartiges geologisches Phänomen: einen Felsen aus Kalksinther. Hier am „Sudelfels“ – so die Flurbezeichnung – verehrten vor rund 2000 Jahren Menschen ihre Gottheiten. Welche Götter man hier um Hilfe anrief und was man über die Menschen in römischer Zeit weiß – diese und andere Fragen werden im Rahmen einer Führung durch das ehemalige Ausgrabungsgelände erörtert.

Die erste von drei Führungen für dieses Jahr beginnt am Samstag, 7. April, um 14 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz am Sudelfels. Die Teilnahme kostet drei Euro. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Anmeldung bei der Tourist-Info in Saarlouis unter der Telefonnummer (0 68 31) 44 44 49.