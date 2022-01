Frist für Nachfragebündelung endet : Wer noch Glasfaser will, muss in drei Kommunen schnell sein

Wer noch Glasfaser will, muss in drei Kommunen schnell sein

Wallerfangen/Wadgassen/Überherrn Wallerfangen zittert um die letzten paar Prozente: 40 Prozent muss die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser erreichen, damit sich der Ausbau der schnellen Internetleitungen auch lohnt. In Wallerfangen war die Frist schon verlängert worden, weil im Dezember die Quote nicht erreicht worden war.

Deutsche Glasfaser und die Gemeinde Wallerfangen hatten seit September stark für die Chance geworben, den Anschluss ohne Zusatzkosten bis ins Haus verlegen zu lassen (die SZ berichtete mehrfach). In einigen Wallerfanger Ortsteilen war die Quote bis Dezember schon erfüllt worden. In St. Barbara ist sie nun in der Verlängerung ebenfalls erreicht worden, sie liegt bei 40 Prozent.