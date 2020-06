Wallerfangen Gemeinderat stimmt gegen eine Öffnung unter Auflagen und für eine Sanierung.

Eine lange Diskussion ging der abschließenden Abstimmung voraus, deren Ausgang schon vorweggenommen war: Das Freibad Wallerfangen wird in der Saison 2020 geschlossen bleiben, so hatte es vergangene Woche auch schon der zuständige Ausschuss mehrheitlich empfohlen. Acht Nein-Stimmen der CDU standen 15 Ja-Stimmen aller übrigen Fraktionen gegenüber. So wird das Bad nicht mehr öffnen, stattdessen werden rund 180 000 Euro in die drängende Sanierung, vor allem der Technik, investiert werden können.