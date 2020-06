Wallerfangen Das Freibad Wallerfangen soll im Sommer komplett geschlossen und stattdessen saniert werden. Der Förderverein des Bades zeigt sich enttäuscht und übt Kritik.

Das Freibad Wallerfangen wird im Zuge der Corona-Pandemie im Sommer 2020 geschlossen bleiben. Der Personal-, Finanz- und Rechtsausschuss des Gemeinderates Wallerfangen hat am Mittwochabend über die aktuelle Freibad-Saison im Wallerfanger Bad entschieden. Wie die SZ erfuhr, entschied der Ausschuss mehrheitlich dafür, das Bad in dieser Saison geschlossen zu halten. Das letzte Wort in der Sache hat der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung, üblicherweise folgt er der Empfehlung des zuständigen Ausschusses.