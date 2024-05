Großer Ärger im kleinen Wallerfanger Ortsteil „Das ist ein einziges Politikum“– Firma „Tocks“ in Ihn spaltet seit Jahrzehnten die Fraktionen

Ihn · Seit über 60 Jahren produziert die Firma „Tocks“ in Ihn Tierfutter. Sie will sich sogar noch vergrößern, doch ein Bebauungsplan, der das verhindern könnte, sorgt nun für großen Ärger in dem kleinen Ort.

16.05.2024 , 21:50 Uhr

Die drei Silos der Futtermühle Tock GmbH in Ihn prägen das Ortsbild. Ein Bebauungsplan, der nun für Rechtssicherheit im Ortskern sorgen soll, artet zu einem Politikum aus. Foto: Ruppenthal