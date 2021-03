Eine der ältesten Feuerwehren Deutschlands : Feuerwehr Wallerfangen feiert 2022 großes Jubiläum

Wallerfangen Trotz corona-bedingter Einschränkungen laufen die Vorbereitungen bei der Freiwilligen Feuerwehr im Löschbezirk Wallerfangen für das 200-jährige Bestehen im kommenden Jahr auf Hochtouren. Jetzt präsentierten Wehrführer Frank Minor, Löschbezirksführer Stefan Jungmann und sein Stellvertreter Kai Kronenberger das neue Logo dazu.

Nach den bisherigen Planungen des neunköpfigen Organisations-Teams starten die Feierlichkeiten am 19. März 2022 und finden ihren Höhepunkt im 85. Kreisfeuerwehrtag, der vom 1. bis 3. Juli in Wallerfangen stattfinden wird. Der Löschbezirk Wallerfangen ist aus der 1822 gegründeten Fabrik-Feuerwehr des Steingutwerkes von Villeroy und Boch hervorgegangen und ist damit eine der ältesten Feuerwehren in Deutschland.